Saadet Işıl Aksoy açıkladı: Neden Amerikan'dan Türkiye'ye döndü?

Orada yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, 2020'de ilk kez anne olmuştu. Bir kızları olan ünlü çift, bebeklerine Marisa Gülcan adını vermişti.

"DÖNÜP DOLAŞACAĞIMIZ YER BURASI"

Snob Magazin'in haberine göre; Saadet Işıl Aksoy, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Türkiye'ye temelli döndüğünü duyuran ünlü oyuncu, kararının sebebini açıkladı.

"Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası diyen Aksoy, "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum" ifadelerini kullandı.