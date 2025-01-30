Saadet Işıl Aksoy açıkladı: Neden Amerikan'dan Türkiye'ye döndü?
Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri döndü. Temelli döndüğünü açıklayan ünlü isim, kararının sebebini de açıkladı.
Son olarak Asaf adlı internet dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıraner'le evlendikten sonra Amerika'ya taşınmıştı.
MARİSA ADINDA BİR KIZI VAR
Orada yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, 2020'de ilk kez anne olmuştu. Bir kızları olan ünlü çift, bebeklerine Marisa Gülcan adını vermişti.
ARTIK TÜRKİYE'DE YAŞAYACAK
İşi sebebiyle Türkiye-Amerika arası mekik dokuyan 41 yaşındaki Saadet Işıl Aksoy, artık Türkiye'de yaşayacağını açıkladı.
"DÖNÜP DOLAŞACAĞIMIZ YER BURASI"
Snob Magazin'in haberine göre; Saadet Işıl Aksoy, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Türkiye'ye temelli döndüğünü duyuran ünlü oyuncu, kararının sebebini açıkladı.
"Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası diyen Aksoy, "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
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