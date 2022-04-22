Sabahın Sultanı Seda Sayan'da sürpriz: Çağlar Ökten ile Seda Sayan canlı yayında mı evlenecek?

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan', sürprizlerle dolu bir bölümle ekrana gelecek. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan programda, Çağlar Ökten ile birlikteliklerini açıklayan Seda Sayan ve ekibi 25 Nisan Pazartesi günü canlı yayında büyük bir sürprize daha imza atacak.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da sürpriz: Çağlar Ökten ile Seda Sayan canlı yayında mı evlenecek?

Haberler 22.04.2022 - 16:09

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‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında sürprizler yaşanmaya devam ediyor. Seda Sayan önceki haftalarda yayınlanan programda, Çağlar Ökten’in evlilik teklifini kabul etmişti.

Yayınlanan son bölümde, program ekibinin kendisi için özel bir sürpriz hazırladığını duyan Sayan şaşkınlığını gizleyemedi.

Sayan ve Ökten için program ekibi tarafından hazırlanan büyük sürpriz şimdiden merak konusu oldu. Program, 25 Nisan Pazartesi günü canlı yayınla saat 09.45’te Star’da olacak.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN'DA SÜRPRİZ

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