Sabrina Carpenter'ın albüm kapağına tepkiler dinmiyor: ''Feminizmi 50 yıl geriye götürdün''

Ses getiren fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Carpenter, yüzü görünmeyen bir erkek figürünün önünde diz çöküyordu. Erkek figürün, Carpenter'ın saçlarını çekmesi, şiddeti romantize eden bir davranış olarak değerlendirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, genç şarkıcıya ''Feminizmi 50 yıl geriye götürdün'' gibi yorumlarda bulundu.

Kariyerinin ilk yıllarında genç kızlara güç ve bağımsızlık mesajı verdiği düşünülen Carpenter’ın son paylaşımı, onu idol olarak gören hayranlarına haksızlık olarak yorumlandı.