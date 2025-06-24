Sabrina Carpenter'ın albüm kapağına tepkiler dinmiyor: ''Feminizmi 50 yıl geriye götürdün''
Yeni albümü Man’s Best Friend'in albüm kapağında verdiği poz nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Sabrina Carpenter, feminizm tartışmalarını alevlendirdi.
Ses getiren fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Carpenter, yüzü görünmeyen bir erkek figürünün önünde diz çöküyordu. Erkek figürün, Carpenter'ın saçlarını çekmesi, şiddeti romantize eden bir davranış olarak değerlendirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, genç şarkıcıya ''Feminizmi 50 yıl geriye götürdün'' gibi yorumlarda bulundu.
Kariyerinin ilk yıllarında genç kızlara güç ve bağımsızlık mesajı verdiği düşünülen Carpenter’ın son paylaşımı, onu idol olarak gören hayranlarına haksızlık olarak yorumlandı.
26 yaşındaki şarkıcı, 2014-2017 yılları arasında Girl Meets World dizisinde Maya karakterini canlandırarak Z ve Alfa kuşaklarının sevgilisi olmuştu.
Birçok eski Disney yıldızı gibi, gençlik imajından sıyrılmak isteyen Carpenter, müziğinde cinsel kimliğini ön plana çıkararak, kariyerinde farklı bir sayfa açtı.
Son yıllarda cinsiyetçi bir yaklaşım benimsediği öne sürülen Carpenter, eleştirilere “Eğer kendi cinselliğine güvenen bir kızı kaldıramıyorsanız, o zaman benim konserlerime gelmeyin” sözleriyle yanıt verdi.
The New York Post'ta yer alan haberde ise Carpenter’ın erkekler tarafından kötü muamele görmeyi kabul eden genç bir kitlenin içinde sıkışıp kalmış olabileceği ima edildi.
Köşe yazarı Rikki Schlott, günümüzde genç kadınların daha fazla özgürlük ve seçim hakkı için mücadele ettiğini, ancak pornografikleştirilmiş bir kültürün onları, aslında kendi güçsüzlüklerine inandırarak kandırdığını söyledi.
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