Saçlarını kestirdi: Elçin Sangu'dan yeni imaj

Oyuncu Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaştığı Çöp Adam dizisinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi. Ünlü isim, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.
HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ
Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Eski saçların daha güzeldi" derken bazıları da “Çok güzel olmuş”, "Her şey yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.
2015-2017 yılları arasında rol aldığı "Kiralık Aşk" dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, sonrasında "Bir Aşk Hikayesi", Kurt Seyit ve Şura", "Çarpışma", "İyi Günde Kötü Günde" ve son olarak da "Çöp Adam" dizisinde rol aldı.
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