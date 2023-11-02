Saçlarını kestirdi: Elçin Sangu'dan yeni imaj

Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam'da başrol oynayan Elçin Sangu, dizinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

Saçlarını kestirdi: Elçin Sangu'dan yeni imaj

Oyuncu , Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaştığı Çöp Adam dizisinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi. Ünlü isim, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Eski saçların daha güzeldi" derken bazıları da “Çok güzel olmuş”, "Her şey yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Saçlarını kestirdi: Elçin Sangu'dan yeni imaj - 1

2015-2017 yılları arasında rol aldığı "Kiralık Aşk" dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, sonrasında "Bir Aşk Hikayesi", Kurt Seyit ve Şura", "Çarpışma", "İyi Günde Kötü Günde" ve son olarak da "Çöp Adam" dizisinde rol aldı.

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