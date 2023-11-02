Saçlarını kestirdi: Elçin Sangu'dan yeni imaj

Oyuncu Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaştığı Çöp Adam dizisinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi. Ünlü isim, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Eski saçların daha güzeldi" derken bazıları da “Çok güzel olmuş”, "Her şey yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.