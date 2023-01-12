Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması

Usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın, Ece Binay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sadri Alışık, söylentilerin ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



"ESKİ BİR ARKADAŞIM"



Alışık, paylaşımında "Hayatı mümkün olduğunca doğru ve dengeli yaşamaya dikkat eden biri olarak son iki gündür değerli arkadaşım Ece Binay ile ilgili hakkımda “iddia” adıyla ortaya çıkan haberlerin beni son derece üzdüğünü ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıklamak isterim. Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son bir kaç yıldır tahminimce iki veya üç kez görüşmüşüzdür" dedi.

"GERÇEK NET VE TEK"

Ünlü isim, sözlerine; "Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Ece ile bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk. Mesele tamamen bundan ibarettir. Bana göre son derece doğal olan bu durumun farklı bir alana çekilerek hatta daha da abartılarak farklı bir kurgu ve senaryo haline getirilme anlayışını ve mantığını anlayabilmiş değilim. Herhangi bir ilişkim olduğunda bunu açıklamaktan kaçınmayacağımı bildirir, gerçeğin açıkladığım gibi net ve tek olduğunu bilmenizi isterim. Sevgilerimle" diye devam etti.

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı Haberi Görüntüle

ALTI YILLIK EVLİLİK TEL CELSEDE BİTTİ



Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Çiftin altı yıllık evliliği geçtiğimiz sene bitmişti.