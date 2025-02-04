Safiye Soyman: Ben varsam Faik var

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, YouTube'da Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu. Soyman, eşi Faik Öztürk hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Öztürk'ün "Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder ama bana bir şey olmaz" sözleri üzerine Soyman şu ifadeleri kullandı:

“Onu meşhur eden kim? Ben. Ben onu meşhur ettim. Ben olmazsam o biter, o öyle dediyse. Ben onu yarattım. O işletmeciydi. Restoran sahibiydi... Ben varsam Faik var. Olur mu öyle şey!"

