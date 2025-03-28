Safiye Soyman oğlu Harun'un mezarını ziyaret etti

Safiye Soyman'ın MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.



27 Temmuz'da hayata veda eden Akaröz'ün annesi Safiye Soyman, oğlunun mezarını ziyaret etti.



Soyman "Oğluma, mezarına ziyarete geldim, kavuştum... Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır. Öldüğünden beri Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

