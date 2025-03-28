Safiye Soyman oğlu Harun'un mezarını ziyaret etti
Safiye Soyman'ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Oğlunun mezarını ziyaret eden Soyman "Dualarınızı esirgemeyin" dedi.
Safiye Soyman'ın MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
27 Temmuz'da hayata veda eden Akaröz'ün annesi Safiye Soyman, oğlunun mezarını ziyaret etti.
Soyman "Oğluma, mezarına ziyarete geldim, kavuştum... Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır. Öldüğünden beri Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"
Safiye Soyman, daha önce katıldığı bir programda oğlunun hayatını “Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. Hemen bir ev yaptırdım, ‘oğlum rahat etsin’ diye yazın Bodrum sıcak oluyor Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum" sözleriyle anlatmıştı.
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