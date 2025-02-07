Safiye Soyman'ın "Ben olmasam Faik biter" sözlerine Faik Öztürk'ten yanıt

Safiye Soyman , geçtiğimiz günlerde YouTube'da Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olmuş ve hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında konuşmuştu. Soyman, Öztürk'ün "Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder ama bana bir şey olmaz" sözlerine yanıt vermişti.

"FAİK'İ BEN YARATTIM" Ünlü şarkıcı, “Onu meşhur eden kim? Ben. Ben onu meşhur ettim. Ben olmazsam o biter, o öyle dediyse. Ben onu yarattım. O işletmeciydi. Restoran sahibiydi... Ben varsam Faik var. Olur mu öyle şey!" ifadelerini kullanmıştı.

Soyman'ın gündem olan sözlerine Faik Öztürk'ten yanıt geldi. Başak Çokan İle Perde Arkası programına konuk olan ünlü işletmeci, "25 yılda hiçbir zaman Safiye Hanım'ın boynunu öne düşürecek ne bir saygısızlığım oldu ne de bir sevgisizliğim oldu" dedi.

"ÖYLE BİR KELİME KULLANMADIM"



Kendisine ait olduğu sözler ile ilgili konuşan Faik Öztürk, "Ben öyle bir kelime dediğimi hatırlamıyorum. 10-15 yıl önce söylediğimi söylüyorlar ama o kelime kötü, hakaret içerikli bir kelime de değil. Öyle bir kelime de kullanmadım" ifadelerini kullandı.