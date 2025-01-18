Sağlığına kavuşan Şimal'den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen ünlü isim, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.



MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

8 saat süren bir operasyon geçiren Şimal, uzun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Ünlü şarkıcı, müjdeli haberi "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" sözleriyle duyurmuştu.