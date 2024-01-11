Sağlık durumu nasıl? "Ferdi baba" kendi şarkısıyla cevap verdi

OĞLU SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

Böbrek yetmezliği nedeniyle haftada bir diyaliz makinesine bağlanan Feri Tayfur'a oğlu can olmuştu.

Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun ardından tedavi için Antalya'ya gitmişti.



25 Nisan 2020 tarihinde Antalya'ya giden ve tetkikleri yapılan Tayfur'a aynı yıl 29 Nisan'da oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledilmişti.