Sağlık durumu nasıl? "Ferdi baba" kendi şarkısıyla cevap verdi

Bir dönem sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 78 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan mesaj var...
Marmaris'te gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğinin usta ismi, takiplerinin kendisini merak etmesi üzerine Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf yayımlandı.
"MERAK ETMEYİN SİZ"
Evinde dinlendiği anları yayımlayan Ferdi Tayfur, 'Merak Etme Sen' şarkısının, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum" sözlerini paylaştı. Ünlü şarkıcı, ardından, "Merak etmeyin siz" diyerek sevenlerine seslendi.
OĞLU SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU
Böbrek yetmezliği nedeniyle haftada bir diyaliz makinesine bağlanan Feri Tayfur'a oğlu can olmuştu.
Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun ardından tedavi için Antalya'ya gitmişti.
25 Nisan 2020 tarihinde Antalya'ya giden ve tetkikleri yapılan Tayfur'a aynı yıl 29 Nisan'da oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledilmişti.
Yıllardır şeker hastalığıyla da mücadele eden Tayfur, geçirdiği yüz felcinin nedeniyle fizik tedavi de görüyor.
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