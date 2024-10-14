Sağlık sorunları yaşayan Ankaralı Turgut isyan etti: Baba parasıyla damat besliyoruz!

Hastalık sürecince 13 kilo veren ve maddi olarak zor günler geçiren Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Kızının evine taşınan ünlü isme dostları ve sevenleri destek oldu, Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

"TOPLANAN İLAÇ PARALARINI BENİ TEHDİT EDİP ALMAK İSTİYORLAR"

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına şu sözlerle isyan etti:



"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"