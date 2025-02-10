Sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu: Hakan Taşıyan botoks yaptırdı
2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan botoks yaptırdı. Estetik işlem öncesi ve sonrasındaki hali paylaşılan ünlü ismin yeni hali gündem oldu.
Güz Gülleri, Hazin Geliyor gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü.
Ünlü şarkıcı hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti. Operasyonlar sonrası sağlığına kavuşan ünlü isim, estetik yaptıran ünlü erkekler kervanına katıldı.
BOTOKS YAPTIRDI
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Taşıyan, botoks yaptırdı. 51 yaşındaki Hakan Taşıyan'ın öncesi ve sonrası görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının yeni hali sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Cenk Eren, Rafet El Roman, Mahmut Tuncer gibi ünlü isimler de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.
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