Sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu: Hakan Taşıyan botoks yaptırdı

Güz Gülleri, Hazin Geliyor gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü.

Ünlü şarkıcı hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti. Operasyonlar sonrası sağlığına kavuşan ünlü isim, estetik yaptıran ünlü erkekler kervanına katıldı.