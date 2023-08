Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Survivor Turabi: Beş parasız halime geri döndüm

"TÜM HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İki kez Survivor bir kez de Amerika'daki "War of the Worlds" yarışmasında birinci olan Çamkıran, gelecek planlarını "Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az 1,000,000 dolar ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla" diye anlattı.



Turabi Çamkıran, hayranlarına "Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız" diye seslendi.