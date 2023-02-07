Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Sıcak evlerimizde uyumaya utandık" dedi.

Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Depremin ardından duygularını dile getiren oyuncu Şahan Gökbakar "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" dedi.

Gökbakar bir önceki paylaşımında ise yetkililere seslendi:

"Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. 99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da. YAYINLANAMAZ GÖRÜNTÜLER DİYORUM! ANLAYIN ARTIK! Durum çok kotü."

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