Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen'den set pozları
Sahipsizler dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin çabuk öfkelenen Cemo'su Kaan Mirac Sezen, setten yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
Dizide Hazal Subaşı, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile başrolleri paylaşan Kaan Mirac Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Zaman zaman Sahipsizler setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu fotoğraflara yenilerini ekledi.
Kaan Mirac Sezen, dizide kardeşlerini canlandıran rol arkadaşları Doğa Bayram,Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız ile verdiği pozları yayınladı.
"KIZ İSTEME PROVASI"
Genç oyuncu, Enes Koçak ve Turgut Tunçalp ile çekilen fotoğraflarını da "Kız isteme provası" notuyla paylaştı.
"CEMO TRAVMALARI OLAN BİR DELİKANLI"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ntv.com.tr'ye konuşan Kaan Mirac Sezen, "Cemo kardeşlerini korumak için her şeyi yapabilecek bir yandan da çabuk öfkelenen biri. Peki Cemo böyle olmaya devam edecek mi, yoksa değişmek zorunda mı kalacak? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Cemo gerçekten çok çabuk öfkeleniyor çünkü travmaları olan bir delikanlı. Bunun sebepleri ne kadar belirgin olsa da devam eden hayatın akışı içerisinde kendine yer bulmakta zorlanıyor. Herkesin ona zarar verebileceği düşüncesiyle insani sınırlarını ve ailesini belki de daha tam olgunlaşmamış haliyle çocukça korumak ve çocukça kararlar vermek zorunda kalıyor. Eminim gelişecek ve değişecek çünkü bu kadar hata yapan bir karakterin yolculuğunda hatalarından ders çıkardığını ve kendini nasıl değiştirdiğini göreceğimiz uzun bir yolculuk içerisindeyiz."
KAAN MİRAC SEZEN KİMDİR?
Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen 2002, Bursa doğumlu. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.
Şimdiye dek birçok farklı tiyatro oyununda yer almış olan Kaan Mirac Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda yer almaya devam ediyor. Kaan Miraç Sezen, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kamera önü oyunculuk deneyimi olarak rol aldığı Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler dizisinin 5 Mart akşamı yayınlanan 14. bölümüne; Devran'ı kaybettiğini düşünen Vera'nın elinde silahla otele gitmesi ve birinin vurulması damga vurdu.
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SAHİPSİZLER 15. BÖLÜM FRAGMANI
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