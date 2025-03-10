Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen'den set pozları

"CEMO TRAVMALARI OLAN BİR DELİKANLI"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ntv.com.tr'ye konuşan Kaan Mirac Sezen, "Cemo kardeşlerini korumak için her şeyi yapabilecek bir yandan da çabuk öfkelenen biri. Peki Cemo böyle olmaya devam edecek mi, yoksa değişmek zorunda mı kalacak? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Cemo gerçekten çok çabuk öfkeleniyor çünkü travmaları olan bir delikanlı. Bunun sebepleri ne kadar belirgin olsa da devam eden hayatın akışı içerisinde kendine yer bulmakta zorlanıyor. Herkesin ona zarar verebileceği düşüncesiyle insani sınırlarını ve ailesini belki de daha tam olgunlaşmamış haliyle çocukça korumak ve çocukça kararlar vermek zorunda kalıyor. Eminim gelişecek ve değişecek çünkü bu kadar hata yapan bir karakterin yolculuğunda hatalarından ders çıkardığını ve kendini nasıl değiştirdiğini göreceğimiz uzun bir yolculuk içerisindeyiz."