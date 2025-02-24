Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül 28 oldu: Sevgilisinden romantik kutlama

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı diziye geçtiğimiz haftalarda Burak Berkay Akgül de dahil olmuştu. SAHİPSİZLER'İN DEVRAN'I 28 YAŞINDA Sahipsizler'de Azize'nin eşi Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, 24 Şubat'ta 28 yaşına bastı. Oyunculuk performansı ile adından söz ettiren ünlü ismin sevgilisi Özge Yağız da Akgül'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sahipsizler 8. bölümde Hazal Subaşı (Azize) ve Burak Berkay Akgül (Devran)

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM" Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve "Onarılmaz bir şey yaptım, bir bağ kurdum. Bu günübirlik dünyada seninle. İyi ki doğdun benim en güzel hissim, kalbim" ifadelerini kullandı. Burak Berkay Akgül de sevgilisine "Birlikte nicelerine" diye karşılık verdi.

"EKSTRA BİR ÇABAMIZ OLMADI" Öte yandan “Safir” dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



Ünlü çiftten Özge Yağız, konuyla ilgili "Bazen iş ile özel hayatı ayırmak gerekiyor birbirinden. Onların da kendi içinde farklı parametreleri var. Yoksa görüntü vermemek için ekstra bir çabamız olmadı hiç” ifadelerini kullanmıştı.

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