Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül 28 oldu: Sevgilisinden romantik kutlama
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, bugün 28 yaşına bastı. Ünlü ismin kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Yağız da Akgül'ün doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı diziye geçtiğimiz haftalarda Burak Berkay Akgül de dahil olmuştu.
SAHİPSİZLER'İN DEVRAN'I 28 YAŞINDA
Sahipsizler'de Azize'nin eşi Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, 24 Şubat'ta 28 yaşına bastı. Oyunculuk performansı ile adından söz ettiren ünlü ismin sevgilisi Özge Yağız da Akgül'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"
Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve "Onarılmaz bir şey yaptım, bir bağ kurdum. Bu günübirlik dünyada seninle. İyi ki doğdun benim en güzel hissim, kalbim" ifadelerini kullandı.
Burak Berkay Akgül de sevgilisine "Birlikte nicelerine" diye karşılık verdi.
"EKSTRA BİR ÇABAMIZ OLMADI"
Öte yandan “Safir” dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Ünlü çiftten Özge Yağız, konuyla ilgili "Bazen iş ile özel hayatı ayırmak gerekiyor birbirinden. Onların da kendi içinde farklı parametreleri var. Yoksa görüntü vermemek için ekstra bir çabamız olmadı hiç” ifadelerini kullanmıştı.
BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?
24 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Burak Berkay Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezun olmuştur. "Maria ile Mustafa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Akgül, sonrasında "Kahraman Babam", "Destan", "Safir" gibi birçok projede rol aldı. Ünlü oyuncu, son olarak "Ru" adlı internet dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi.
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