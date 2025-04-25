Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı'dan kamera arkası fotoğrafı

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizide Fidan'a Ece Bağcı hayat veriyor.



Zaman zaman setten pozları takipçileriyle paylaşan Bağcı, bu kez kamera arkasında çekilen fotoğrafı paylaştı.

"AİLE" NOTUYLA PAYLAŞTI Ece Bağcı, rol arkadaşları Hazal Subaşı, Doğa Bayram, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile objektif karşısına geçti. Dizideki kardeşleriyle birlikte Burcu Yetiş'e poz veren Bağcı, paylaşımına "Aile" notunu düştü.

Ardından dizide ağabeyi Cemo'yu oynayan Kaan Mirac Sezen ile de fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Tabi ki" diyerek rol arkadaşını etiketledi.

"DRAM SAHNELERİ ÖNCESİ KENDİMLE KALMAYI SEVİYORUM" Öte yandan Ece Bağcı, geçtiğimiz aylarda ntv.com.tr'ye verdiği röportajda dram yüklü sahnelere nasıl hazırlandığını şu sözlerle açıklamıştı: "Ben ağır sahnelerden önce olabildiğince vücudumu esnetmeye, sesimi açmaya özen gösteriyorum. Duygunun rahatça açığa çıkması için bunu önemli buluyorum. Sette bazen bunun için vakit olmayabiliyor. O zaman sete gelmeden evde yapıyorum bunları. Ayrıca bu tür sahneler yoğun bir odak gerektirdiğinden kendimle biraz baş başa kalmayı seviyorum. Ekip ruhunu kaybetmeden yapıyorum bunu."

ECE BAĞCI KİMDİR?



2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.



Daha önce Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı.



Kuru Otlar Üstüne'deki Sevim rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.