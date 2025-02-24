Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı'dan yeni set pozları

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizide Fidan'a Ece Bağcı hayat veriyor.

Hırslı bir kız olan Fidan'a hayat veren Ece Bağcı, sette çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.