Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı'dan yeni set pozları
Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizide Fidan'a Ece Bağcı hayat veriyor.
Hırslı bir kız olan Fidan'a hayat veren Ece Bağcı, sette çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
İlk olarak rol arkadaşı Doğa Bayram ile sette karın tadını çıkaran, ardından Hazal Subaşı'nın çektiği fotoğrafı paylaştı.
Genç oyuncu, son olarak Sahipsizler'in yönetmeni Cem Karcı'nın objektifi için verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
ECE BAĞCI KİMDİR?
2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.
Daha önce Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı.
Kuru Otlar Üstüne'deki Sevim rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.
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