Sahipsizler'in Haşmet'i Turgut Tunçalp oğlu Pamir'i paylaştı

Turgut-İlayda Tunçalp çifti, 25 Haziran'da anne baba oldu. Oğluna Pamir adını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu "Hoş geldin oğlum" diye duyurdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tunçalp , 2019 yılında İlayda Atmaca ile nikah masasına oturdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten birkaç ay önce müjdeli haber geldi. "HOŞ GELDİN OĞLUM"

"BİR ANDA ÇOCUĞUMUZ OLDU"

Öte yandan Turgut Tunçalp, eşiyle çocuk sahibi olmaktan vazgeçtikleri dönemde bebek haberi aldıklarını şu sözlerle açıklamıştı:



"Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu."