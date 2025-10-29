Sahipsizler'in Haşmet'i Turgut Tunçalp oğlu Pamir'i paylaştı

Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran usta oyuncu Turgut Tunçalp, minik oğlunun yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Haşmet karakterine hayat veren , 2019 yılında İlayda Atmaca ile nikah masasına oturdu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten birkaç ay önce müjdeli haber geldi.

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Turgut-İlayda Tunçalp çifti, 25 Haziran'da anne baba oldu. Oğluna Pamir adını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu "Hoş geldin oğlum" diye duyurdu.

"OĞLUMUN İLK BAYRAMI"

Zaman zaman yüzünü göstermediği oğluyla paylaşım yapan 49 yaşındaki , minik Pamir'in yeni bir fotoğrafını paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Oğlumun ilk bayramı" notunu düştü. Tunçalp'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

"BİR ANDA ÇOCUĞUMUZ OLDU"

Öte yandan , eşiyle çocuk sahibi olmaktan vazgeçtikleri dönemde bebek haberi aldıklarını şu sözlerle açıklamıştı:

"Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu."

