Sahipsizler'in Haşmet'i Turgut Tunçalp: Benim için çok özel ve güzel

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Haşmet Kılıç'ı canlandıran Turgut Tunçalp, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. "KÖTÜYÜ OYNARKEN SEVİMLİLİK KATMAYI SEVİYORUM" Turgut Tunçalp, Sahipsizler ile ilgili "Orası çok güzel. Sahipsizler benim için çok özel ve güzel. Ben son 10 senedir hep kötü karakterleri oynadım. Buraya da kötü gibi başladık ama yönetmenlerimiz Cem Karcı ve Enes Hoca sayesinde komedi denedik. Sonra öyle kaldı. Kötüyü oynarken sevimlilik katmayı seviyorum. Yapılmaması gereken her şeyi yapan bir karakter" açıklamasını yaptı.

"İNSANLAR BENİ GÖRÜNCE GÜLÜMSÜYOR" Düvenci'nin "Kötü karakter oynarken aldığın tepkiler yüzünden mi 'komik kötü olayım bari' dedin?" sorusuna Tunçalp şöyle yanıt verdi:



"Yok kötü derken mafya falan oynuyordum. O zaman insanlar beni görünce kaşlarını çatıyordu, şimdi beni görüp gülümsüyorlar."

"İZLEYİCİ SEVERSE BURADAN DEVAM ETMEK İSTİYORUM" Rol seçimine komediden devam etmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Benim hoşuma gidiyor; eğer beğenilirse, izleyici de severse buradan devam etmek istiyorum" dedi.



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