Sahipsizler'in Melis'i Mina Derman 23 yaşında: Doğum günün kutlu olsun kızım
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Cemo'nun büyük aşkı Melis'e hayat veren Mina Derman, 23 yaşına bastı. Dizinin Zeliha'sı Doğa Bayram da rol arkadaşının doğum gününü kutladı.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler'de Haşmet ve Cevdet'in yeğeni, Necla'nın biricik kızı Melis'e hayat veren Mina Derman, 12 Nisan'da 23 yaşına bastı.
Genç oyuncunun yeni yaşını Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Mina Derman ile sette çekilen bir fotoğrafını paylaşan Doğa Bayram, "Happy birthday girl. Yani Türkçesi doğum günün kutlu olsun kızım" ifadelerini kullandı.
Mina Derman da rol arkadaşı Doğa Bayram'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler'in 18. bölümüne; ormana geri dönmeye karar veren Azize ve kardeşlerinin kaçırılması damga vurdu.
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