Sahipsizler'in Melis'i Mina Derman 23 yaşında: Doğum günün kutlu olsun kızım

Genç oyuncunun yeni yaşını Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler 'de Haşmet ve Cevdet'in yeğeni, Necla'nın biricik kızı Melis'e hayat veren Mina Derman, 12 Nisan'da 23 yaşına bastı.

Mina Derman ile sette çekilen bir fotoğrafını paylaşan Doğa Bayram, "Happy birthday girl. Yani Türkçesi doğum günün kutlu olsun kızım" ifadelerini kullandı.

Mina Derman da rol arkadaşı Doğa Bayram'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.