Sahipsizler'in Necla'sı Duygu Karaca'dan set pozları: Bizi seviyorum
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, her çarşamba yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hayatın gerçeklerinden uzak büyüyen 6 kardeşin yaşam mücadelesini konu alan dizide Necla'ya hayat veren Duygu Karaca, set fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizide Haşmet'in kız kardeşi, Melis'in annesi Necla'ya hayat veren Duygu Karaca, rol arkadaşları Sacide Taşaner, Bilgecan Göker, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Mina Derman ile sette objektif karşısına geçti.
"ÇOK SEVİYORUM"
Karaca, setteki keyifli anlarını "Bizi seviyorum" notuyla paylaştı. Übnlü oyuncunun paylaşımına Taşaner ve Derman, kalp emojileriyle karşılık verirken Bağcı da "Çok seviyorum" yorumunu yaptı.
HAZAL SUBAŞI KAYITSIZ KALAMADI
Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı ise rol arkadaşlarına "Çiçekler" diye seslendi. Dizinin Zeliha'sı Doğa Bayram da aynı kareleri "Kafamızın içi" diyerek paylaştı.
SAHİPSİZLER NECLA KİMDİR?
Dizide Duygu Karaca'nın hayat verdiği Necla Kılıç, güzelliğiyle dikkat çeken, hayatını bu özelliği üzerine kurmuş bir kadın olup, gençliğinde yaptığı hataların bedelini hala ödemektedir. Kardeşi Haşmet’in kontrolü altında yaşayan Necla, kendi işlettiği butikte çalışırken, gizli ilişkisiyle hayatına heyecan katmaya çalışmaktadır.
SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler dizisinin 5 Şubat akşamı yayınlanan 10. bölümüne; Azize, Cevdet ve Cemo'nun başına gelenler damga vurdu.
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SAHİPSİZLER 11. BÖLÜM FRAGMANI
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