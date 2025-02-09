Sahipsizler'in Necla'sı Duygu Karaca'dan set pozları: Bizi seviyorum

Dizide Haşmet'in kız kardeşi, Melis'in annesi Necla 'ya hayat veren Duygu Karaca , rol arkadaşları Sacide Taşaner, Bilgecan Göker, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Mina Derman ile sette objektif karşısına geçti.

"ÇOK SEVİYORUM"



Karaca, setteki keyifli anlarını "Bizi seviyorum" notuyla paylaştı. Übnlü oyuncunun paylaşımına Taşaner ve Derman, kalp emojileriyle karşılık verirken Bağcı da "Çok seviyorum" yorumunu yaptı.



HAZAL SUBAŞI KAYITSIZ KALAMADI



Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı ise rol arkadaşlarına "Çiçekler" diye seslendi. Dizinin Zeliha'sı Doğa Bayram da aynı kareleri "Kafamızın içi" diyerek paylaştı.