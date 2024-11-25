Sahipsizler'in Yusuf'u Enes Koçak'tan set pozu

Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı dizi, bir gecede anne ve babalarını kaybeden 6 kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu ediyor.

SAHİPSİZLER YUSUF KILIÇ KİMDİR?

Yusuf, yakışıklı ve karizmatik bir gençtir, ancak babasıyla mesafeli bir ilişki içerisindedir. Amcası Cevdet’ten aldığı öğütlerle doğru, adil bir insan olmaya çalışır. Hiç beklemediği bir anda kapısını çalacak aşk, onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.