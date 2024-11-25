Sahipsizler'in Yusuf'u Enes Koçak'tan set pozu
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de Yusuf Kılıç karakterine hayat veren Enes Koçak, sette çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler, her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor.
Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı dizi, bir gecede anne ve babalarını kaybeden 6 kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu ediyor.
SETTEN PAYLAŞTI
Sahipsizler'de Yusuf Kılıç karakterine hayat veren Enes Koçak, sette çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Koçak, karavanda çektiği selfie'yi "Yusuf Kılıç" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
SAHİPSİZLER YUSUF KILIÇ KİMDİR?
Yusuf, yakışıklı ve karizmatik bir gençtir, ancak babasıyla mesafeli bir ilişki içerisindedir. Amcası Cevdet’ten aldığı öğütlerle doğru, adil bir insan olmaya çalışır. Hiç beklemediği bir anda kapısını çalacak aşk, onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler'in 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Balım ve Samet'in kaybolması ve Telli'nin kaçırdığı Balım'ın yangın çıkarması damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar...
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