Sahnede böcek yuttu: Taylor Swift'in zor anları

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Pop yıldızı Wembley Stadyumu'nda üst üste üç gece sahneye çıktı.

Çıktığı son gün "All Too Well' şarkısını seslendirdiği sırada şarkıcı yanlışlıkla bir böcek yuttu.

Swift, böceğin ağzına kaçmasının ardından şarkı söylemeyi bir süreliğine durdurdu ve seyircilere "Az önce bir böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.