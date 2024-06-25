Sahnede böcek yuttu: Taylor Swift'in zor anları

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, Eras adlı dünya turnesi kapsamında Londra'da verdiği konserde ilginç bir olay yaşadı.  Ünlü şarkıcı gösteri sırasında böcek yuttu.

Sahnede böcek yuttu: Taylor Swift'in zor anları

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen 'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin başkenti 'ya gitti.

Pop yıldızı Wembley Stadyumu'nda üst üste üç gece sahneye çıktı.

Çıktığı son gün "All Too Well' şarkısını seslendirdiği sırada şarkıcı yanlışlıkla bir böcek yuttu.

Swift, böceğin ağzına kaçmasının ardından şarkı söylemeyi bir süreliğine durdurdu ve seyircilere "Az önce bir böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.

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