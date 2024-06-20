Sahnede düşmüştü: Ian McKellen rol aldığı oyuna hemen dönemeyecek

"Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde "Gandalf" karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, birkaç gün önce rol aldığı "Player Kings" oyununda bir dövüş sahnesi sırasında dengesini kaybetmiş ve sahnede düşmüştü.
Hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki usta ismin keyfinin yerinde olduğu ve hızlıca iyileşeceği duyurulmuştu.
LONDRA'DAKİ SON 3 OYUNDA OLMAYACAK
Deadline'da yer alan habere göre; ayak bileği kırılan Ian McKellen, tiyatro oyununun Londra'daki son 3 temsilinde yer alamayacak.
Noel Coward Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, McKellen'ın iyileştiği belirtilirken; son üç performansta usta isim yerine John Falstaff karakterini David Semark'ın oynayacağı duyuruldu.
"Player Kings" oyunu iki hafta içinde ulusal turneye başladığında Ian McKellen'ın geri döneceği söylendi.
"BU BENİM SON İŞİM OLABİLİR"
Öte yandan geçtiğimz haftalarda The Times'a konuşan ve kabul ettiği projelerin son işi olup olmayacağını sık sık düşündüğünü açıklayan Ian McKellen, "Ölümlü olduğunuzu bilmek istiyorsanız, adres defterinize bakmanız yeterli. Dolayısıyla bir senaryo ya da bir teklif iması geldiğinde, 'Bu benim son işim olabilir. Hayır. Bunu yapmayacağım' diye düşünüyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
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