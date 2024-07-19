Sahnede korkunç kaza: Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

"ETKİNLİK SAATİ ÖNDE ALINDI"

Şarkıcını teyzesi Rita Matos yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz şey, gösterisinin belirli bir saat için planlandığı ve öne alındığı" dedi. Ailenin hâlâ "her şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konserin düzenlendiği Solar Hotel, şarkıcının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.