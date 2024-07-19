Sahnede korkunç kaza: Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Brezilyalı rock şarkıcısı Ayres Sasaki, sahnede elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sahnede korkunç kaza: Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, 'nın Salinopolis şehrinde meydana geldi.

35 yaşındaki şarkıcı Ayres Sasaki, bir otelde verdiği konser sırasında, performansını sergilerken kablosuna bastığı vantilatörden gelen akımı sonucu hayatını kaybetti.

Sahnede korkunç kaza: Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti - 1

Facianın şarkıcının, sırılsıklam sahneye çıkan hayranına sarılması sonrası gerçekleştiği söyleniyor.

Polis ölüm olayını soruşturuyor ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Şarkıcının ailesi soruşturma sırasında ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

Sahnede korkunç kaza: Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti - 2

"ETKİNLİK SAATİ ÖNDE ALINDI"

Şarkıcını teyzesi Rita Matos yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz şey, gösterisinin belirli bir saat için planlandığı ve öne alındığı" dedi.  Ailenin hâlâ "her şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konserin düzenlendiği Solar Hotel, şarkıcının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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