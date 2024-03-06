Sahneden düşen komedyen Özgür Turhan'dan açıklama

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan sahneden düşmüştü ve eşi Deniz Bağdaş "Herkese Selam. Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Turhan sağlık durumuyla ilgili "Sayın insanlar, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Şu anda dinleniyorum. En kısa zamanda sahneye dönüp bir daha düşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.