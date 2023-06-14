Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi

EŞİNDEN 'HADİ UYAN, HAZİRANDA ÖLMEK ZOR' PAYLAŞIMI



Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, "Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. 'Minik', 'Pıtı', 'Kömür', 'Beşiktaş', 'Balım', 'Asi', 'Beyak', 'Coci', 'Müdür', 'Tostos' ve 'Çok zayıf, bu ölür, benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu.

