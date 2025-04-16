Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yine yangın çıktı: Set çalışanı hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği İstanbul Büyükada'daki köşkte yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir set çalışanı hayatını kaybetti.



Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi'nde bulunan dizi setinde, oyuncular sete çıkmaya hazırlanırken yangın çıktı. Bir odada çıkan yangın nedeniyle duman tüm köşkü sardı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yaptı.

SET ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın söndürülmeye çalışılırken dumandan etkilenen set çalışanı Serkan Sükyan yaşamını yitirdi. Sükyan'ın daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, set ekibini yasa boğan gelişmenin ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve "Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz takiyi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakali bilgilendirne yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Sette daha önce de yangın çıkmış ve Kartal’daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.