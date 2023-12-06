Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Star TV'de perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan "Sakla Beni" dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile başrolleri paylaşan Cemre Baysel, setten yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım - 1

"DAYAN İNCİLA CABBAR"

Son olarak sette Naz ile Mete'nin düğün menüsünü fotoğraflayan Baysel, Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısına gönderme yaparak "Dayan İncila Cabbar" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Sosyal medya Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesini konuşuyor: Emir Can İğrek'in şarkısında geçen Ali Cabbar kimdir?

Sosyal medya Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesini konuşuyor: Emir Can İğrek'in şarkısında geçen Ali Cabbar kimdir?

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SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Kasım Perşembe akşamı 5. bölümüyle ekranlara gelen Sakla Beni'de iyice köşeye sıkışan İncila'nın Mete'nin teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Sakla Beni'de son bölümde yaşananlar...

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