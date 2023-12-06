Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.