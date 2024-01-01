Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.



Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu, Sakla Beni'deki rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kalebek ve Yiğitcan Ergin ile sette çekilen fotoğrafını yayınladı. Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım Haberi Görüntüle SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



28 Aralık Perşembe akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sakla Beni'de; İncila'nın yalının bahçesinde Mete'ye ilan-ı aşk etmesi damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...

