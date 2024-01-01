Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Star TV'de perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan "Sakla Beni" dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile başrolleri paylaşan Cemre Baysel, rol arkadaşlarıyla sette çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den rol arkadaşlarıyla set pozu - 1

Ünlü oyuncu, Sakla Beni'deki rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kalebek ve Yiğitcan Ergin ile sette çekilen fotoğrafını yayınladı.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Haberi Görüntüle

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Aralık Perşembe akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sakla Beni'de; İncila'nın yalının bahçesinde Mete'ye ilan-ı aşk etmesi damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...