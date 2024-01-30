Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni'de İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel, setten yeni bir kare paylaştı.

Zaman zaman rol arkadaşlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Baysel, bu kez partneri Uraz Kaygılaroğlu'nu fotoğrafladı.

