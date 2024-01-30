Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni'de İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel, setten yeni bir kare paylaştı.
Zaman zaman rol arkadaşlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Baysel, bu kez partneri Uraz Kaygılaroğlu'nu fotoğrafladı.
"DIŞ, GECE"
Gece, dış mekanda sette olan ikiliden Baysel, Kaygılaroğlu'nun siyah beyaz fotoğrafına "Dış, gece" notunu düştü.
Aynı kareyi dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu da paylaştı.
SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
25 Ocak Perşembe akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelen Sakla Beni'ye; İncila'nın başına gelenler ve Mete'nin babası ile karşılaşması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...
SAKLA BENİ 14. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni tanıtımda; İncila Mete ile ilişkisinin ortaya çıkma ihtimaliyle ilgili korku yaşarken Mete'nin "İnceldiği yerden kopsun" demesi, Naz ve Filiz'in kolye bahanesiyle İncila'yı uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti.
Sakla Beni yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe Star'da...
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