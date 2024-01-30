Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı

Başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizini yıldızı Baysel, partneri Kaygılaroğlu'nu sette fotoğrafladı.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi 'de İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel, setten yeni bir kare paylaştı.

Zaman zaman rol arkadaşlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Baysel, bu kez partneri 'nu fotoğrafladı.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı - 1

"DIŞ, GECE"

Gece, dış mekanda sette olan ikiliden Baysel, Kaygılaroğlu'nun siyah beyaz fotoğrafına "Dış, gece" notunu düştü.

Aynı kareyi dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu da paylaştı.

Cemre Baysel paylaştı: Sakla Beni setinden yeni kareler

Cemre Baysel paylaştı: Sakla Beni setinden yeni kareler

Haberi Görüntüle

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Ocak Perşembe akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelen Sakla Beni'ye; İncila'nın başına gelenler ve Mete'nin babası ile karşılaşması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...

SAKLA BENİ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni tanıtımda; İncila Mete ile ilişkisinin ortaya çıkma ihtimaliyle ilgili korku yaşarken Mete'nin "İnceldiği yerden kopsun" demesi, Naz ve Filiz'in kolye bahanesiyle İncila'yı uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti.

Sakla Beni yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe Star'da...

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...