Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'ten set pozu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Dizide İncila'ya çocukluktan bu yana kol kanat geren, çok sevdiği Mete ile evlenen, zengin bir ailenin şımarık çocuğu "Naz" karakterini canlandıran Asude Kalebek, sette çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, dizinin yönetmeni Nadim Güç'ün çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kalabek'in pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
ASUDE KALEBEK KİMDİR?
Asude Kalebek, 1999 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden Kalebek, "Kulüp" adlı internet dizisiyle oyunculuğa adım attı. Salih Bademci, Barış Arduç ve Gökçe Bahadır gibi isimlerle başrolleri paylaşan Asude Kalebek, dizide "Raşel" karakterini canlandırdı.
"Kulüp" dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu, OGM Pictures imzalı "Sakla Beni" dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.
SAKLA BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI
SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sakla Beni dizisi, 21 Aralık Perşembe günü 8. bölümüyle ekrana geldi. Diziye; Kont Ziya'nın İncila'nın sözlüsü Kadir'e kol kanat germesi damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Sakla Beni
- Oyuncular
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya