Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'ten set pozu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Dizide İncila'ya çocukluktan bu yana kol kanat geren, çok sevdiği Mete ile evlenen, zengin bir ailenin şımarık çocuğu "Naz" karakterini canlandıran Asude Kalebek, sette çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, dizinin yönetmeni Nadim Güç'ün çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kalabek'in pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.