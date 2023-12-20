Sakla Beni'nin Tansu'su Gökşen Ateş'ten Şenay Gürler ile set pozu

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni" dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.



SETTEN PAYLAŞTI

Sakla Beni'de Kont Ziya'nın kızlarından biri olan Tansu'ya hayat veren Gökşen Ateş, dizide ablası Belgin'i oynayan Şenay Gürler ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncuların set pozu büyük ilgi gördü.