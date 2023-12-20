Sakla Beni'nin Tansu'su Gökşen Ateş'ten Şenay Gürler ile set pozu

Star TV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Sakla Beni'de Kont Ziya'nın kızı Tansu'ya hayat veren Gökşen Ateş, dizide ablasını oynayan Şenay Gürler ile setteki pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sakla Beni'nin Tansu'su Gökşen Ateş'ten Şenay Gürler ile set pozu

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "" dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

SETTEN PAYLAŞTI

Sakla Beni'de Kont Ziya'nın kızlarından biri olan Tansu'ya hayat veren Gökşen Ateş, dizide ablası Belgin'i oynayan Şenay Gürler ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncuların set pozu büyük ilgi gördü.

Sakla Beni'nin Tansu'su Gökşen Ateş'ten Şenay Gürler ile set pozu - 1

Gökşen Ateş'in paylaşımına kayıtsız kalmayan Şenay Gürler de aynı kareyi kalp emojisiyle kendi hesabından paylaştı.

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sakla Beni dizisi, 14 Aralık Perşembe akşamı 7. bölümüyle ekranlara geldi.Diziye İncila'nın herkese rağmen Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...

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