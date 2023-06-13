Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek, deniz sezonunu açtı.



Teknede bikinili poz veren 56 yaşındaki Hayek, paylaşımına "Bazı insanlar gri günleri sevmez ama bence her gün değerli. Ne getirirse getirsin haftanıza hayran olun. Ben her günün bir lütuf olduğuna inanıyorum. Ne getirirse getirsin haftanı sev" ifadelerini kullandı.



Daha önce yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.