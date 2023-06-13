Salma Hayek deniz sezonunu açtı

Son olarak 'Magic Mike's Last Dance' adlı yapımda rol alan Salma Hayek, sezonu açtı. Ünlü oyuncu, teknede bikinileriyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Salma Hayek deniz sezonunu açtı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek, deniz sezonunu açtı.

Teknede bikinili poz veren 56 yaşındaki Hayek, paylaşımına "Bazı insanlar gri günleri sevmez ama bence her gün değerli. Ne getirirse getirsin haftanıza hayran olun. Ben her günün bir lütuf olduğuna inanıyorum. Ne getirirse getirsin haftanı sev" ifadelerini kullandı.

Salma Hayek deniz sezonunu açtı - 1

Daha önce yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

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