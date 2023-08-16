Salma Hayek ilk kırmızı halısında takım elbise giydi: Kimse bana kıyafet vermedi

GENÇ KALMANIN SIRRI

Genç kalmasıyla da takdir topluyn 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıklamıştı.

"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.

