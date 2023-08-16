Salma Hayek ilk kırmızı halısında takım elbise giydi: Kimse bana kıyafet vermedi

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek Pinault, Hollywood'un ünlü simaları arasında yer alıyor. Şimdilerde gösterişli etkinliklerin aranan isimlerinden biri olan Hayek, 90'lı yıllardaki ilk kırmızı halı deneyimi hakkında konuştu.
W dergisine konuşan oyuncu, 1996 yılında "Birdcage" adlı filmin Los Angeles prömiyerine takım elbise giyerek katılmıştı.
Oyuncu, "Hiç kimseyle bağlantım yoktu. O zaman tanıdığım tek kişi Hugo Boss'ta çalışıyordu. Ben de erkek takım elbisesi giydim çünkü kimse bana kıyafet vermedi" dedi.
GENÇ KALMANIN SIRRI
Genç kalmasıyla da takdir topluyn 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıklamıştı.
"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.
"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life
- N-Life Magazin