Samar Dadgar'dan Özcan Deniz'e: Seni daha da çok sevdim

Yaklaşık 1,5 yıllık birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Samar Dadgar ile Özcan Deniz'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman eşiyle fotoğraflarını paylaşan Dadgar, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Samar Dadgar'dan Özcan Deniz'e: Seni daha da çok sevdim

Şarkıcı ve oyuncu ile 2023 yılında nikah masasına oturan İranlı modacı Samar Dadgar, eşiyle tatile çıktı. Tatil için Bodrum'a giden ünlü çiftten Samar Dadgar, eşiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafları romantik bir notla yayınladı.

Samar Dadgar'dan Özcan Deniz'e: Seni daha da çok sevdim - 1

"MÜKEMMEL OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Samar Dadgar, paylaşımına "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" notunu düştü.

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