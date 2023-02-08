Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi depremde yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ve iki kızı depremde hayatını kaybetti.

Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları hala sürerken depremde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Adıyaman'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları Nujin ve Şirin depremde hayatını kaybetti.

Sanatçının Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’sindeki evinde bulunduğu öğrenildi.

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