Sanatçı Baha Boduroğlu son yolculuğuna uğurlandı

"YARIM ASIRLIK DOSTUMDU"



Erol Evgin de "Yarım asırlık dostumdu. 1972 yılında TRT'ye bir beste yarışması yapmıştık. Hafif Müzik Derneği'ni kurmuştuk ilk defa. Ondan bu yana. Sonra ŞAT Yapım vardı, Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan'ın kurdukları, orada ben en popüler şarkılarımı yapmıştım. Bahacığım da tonmeisterliğimizi yapardı, aranjmanlar yapardı. Çok iyi bir besteciydi. Sonra POP SAV'ı kurduk, POP SAV'ın başkanlığını yaptı bir dönem. Hep sonuna kadar ilgilendi POP SAV ile Popüler Müzik Sanatı Vakfı'yla. Çok kıymetli bir arkadaşımızdı, besteci yorumcu olarak, müzik dünyasına organizasyon hizmetleri vererek çok güzel işler yaptı. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzüldüm" dedi.





"İÇİMDEN BİRŞEY KOPTU"



118-E Lions Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Buket Aksu ise Baha Boduroğlu'nun sadece sanatçı kişiliğiyle değil, çocuklar için burs sağlanması konusunda da yürüyen bir yürek olduğunu vurguladı. Çelik Erişçi ise "Bizim dostumuz. Benim için özel bir isim. Sektörde uzun yıllar müzikal anlamda hizmet etmiş bir isim. Son görevimiz dualarımızla onu uğurlamaya geldik. Hepimizin başı sağolsun" dedi. 70'li yıllara Baha Boduroğlu ile birlikte yaptıkları "Gençlik Başımda Duman" albümüyle damga vuran Güzin Sokullu ise, "Nasıl olabilir duygular.Yüzümüz gülüyor ama kabul etmiş olmaktan dolayı, tabii ki çok üzgünüz" dedi.

Şanar Yurdatapan ise "Baha çok eski bir arkadaşımdı, yıllarca birlikte çalıştık. Bir sürü şeyleri birlikte ürettik. Benim müzik hayatım sona erdikten sonra hatta yurtdışına gidip geldikten sonra da dostluğumuz devam etti. İçimden bir şey koptu" şeklinde konuştu.

