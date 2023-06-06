Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi

ARA KARAR



Duruşmada tanık olarak dinlenen Esra Sönmezer, olay gecesi sanık ve müştekiyle aynı yerde bulunduğunu, 10-15 kişilik bir grupla yemek yediklerini, müştekinin ve sanığın alkollü olduğunu söyledi.



Anlamadığı nedenle Kurtoğlu'nun müşteki Can'a bağırmaya başladığını belirten Sönmezer, "Tartışmanın sebebini bilmiyorum, içeridekiler gibi ben de ortamın sakinleştirmeye çalıştım. Mustafa Can evine gitme hazırlığı yaparken Kurtoğlu koşarak küfürler etti. Tarafları ayırmaya çalıştım. Sanığın, müştekinin yüzüne yumruk attığını gördüm ancak sanığın elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim. Gördüğüm kadarıyla elinde bir cisim yoktu. Yumruktan sonra yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm." diye konuştu.



Ara kararını açıklayan mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilebilmesi için avukatına son kez süre verdi.



Müdahil Mustafa Can'ın yüzünde olay nedeniyle sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor hazırlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile sanık Cengiz Kurtoğlu'nun, 22 Kasım 2021'de ortak arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldıkları ve sohbet etmeye başladıkları anlatılıyor.



Sohbet sırasında müştekinin, sanatçı Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine sanığın tepki gösterdiği, iki taraf arasında sözlü tartışma başladığı ve sanığın müştekiye yumruk attığı belirtilen iddianamede, müştekinin sanık tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı yönündeki iddianın ise kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden doğrulanamadığı kaydediliyor.



İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Kurtoğlu'nun, Gencebay hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunması nedeniyle müştekiyi uyardığını, ancak bunu sürdürmesi üzerine eliyle ağız kısmından tuttuğu müştekinin yüzünü belki tırnağının çizmiş olabileceğini söylediği aktarılıyor.



İddianamede, sanığın "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.