Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi

İstanbul'da bir mekanda sanatçı Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darbettiği öne sürülen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Mustafa Can ile taraf avukatları katıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun avukatı Burcu Gündüz Battal, müvekkilinin konser programı nedeniyle duruşmaya gelememesi nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi. Müşteki Mustafa Can, dava konusu olayın neden yaşandığına anlam veremediğini belirterek, hakaret etmediğini söyledi.



Katıldığı doğum günü organizasyonunda Cengiz Kurtoğlu'yla aynı masada oturduklarını anlatan Can, şöyle devam etti:



"Kurtoğlu Bulgaristan vatandaşı olduğunu söyledi. Birkaç isim söyledim, 'Tanıyorum, evlatlarım.' dedi. Balkan coğrafyasından konuşuyorduk. O bölgede roman vatandaşların müzik sektöründe olduğunu söyledim. Muhabbetimiz devam ederken mevzu birden Orhan Gencebay'a geldi. Ben de Orhan Gencebay'ın Samsunlu olduğunu bildiğimi ancak geçen gün birilerinden Roman olduğunu duyduğumu söyledim. Hatta Cengiz Kurtoğlu'na 'Abi sen bilirsin doğru mu?' diye sordum. Amacının roman vatandaşları aşağılamak değildi. Kurtoğlu, sinirlendi ve küfür etmeye başladı. Beni servis bıçağıyla yaralamaya çalıştı. Yaşanan olay nedeniyle yüzümde iz kaldı. Yüzümdeki kesi derin değildi sadece üstteki deriyi kesmişti. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim var."



Müşteki avukatı İsmail Uğurlu, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, müvekkilinin yüzündeki kesilere ilişkin Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlanmasını talep etti.

ARA KARAR



Duruşmada tanık olarak dinlenen Esra Sönmezer, olay gecesi sanık ve müştekiyle aynı yerde bulunduğunu, 10-15 kişilik bir grupla yemek yediklerini, müştekinin ve sanığın alkollü olduğunu söyledi.



Anlamadığı nedenle Kurtoğlu'nun müşteki Can'a bağırmaya başladığını belirten Sönmezer, "Tartışmanın sebebini bilmiyorum, içeridekiler gibi ben de ortamın sakinleştirmeye çalıştım. Mustafa Can evine gitme hazırlığı yaparken Kurtoğlu koşarak küfürler etti. Tarafları ayırmaya çalıştım. Sanığın, müştekinin yüzüne yumruk attığını gördüm ancak sanığın elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim. Gördüğüm kadarıyla elinde bir cisim yoktu. Yumruktan sonra yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm." diye konuştu.



Ara kararını açıklayan mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilebilmesi için avukatına son kez süre verdi.



Müdahil Mustafa Can'ın yüzünde olay nedeniyle sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor hazırlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile sanık Cengiz Kurtoğlu'nun, 22 Kasım 2021'de ortak arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldıkları ve sohbet etmeye başladıkları anlatılıyor.



Sohbet sırasında müştekinin, sanatçı Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine sanığın tepki gösterdiği, iki taraf arasında sözlü tartışma başladığı ve sanığın müştekiye yumruk attığı belirtilen iddianamede, müştekinin sanık tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı yönündeki iddianın ise kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden doğrulanamadığı kaydediliyor.



İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Kurtoğlu'nun, Gencebay hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunması nedeniyle müştekiyi uyardığını, ancak bunu sürdürmesi üzerine eliyle ağız kısmından tuttuğu müştekinin yüzünü belki tırnağının çizmiş olabileceğini söylediği aktarılıyor.



İddianamede, sanığın "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.