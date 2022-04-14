Sanatçı Genco Erkal'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan beraat

Sanatçı Genco Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Sanatçı Genco Erkal'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan beraat

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 16:03

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genco Erkal'dan sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara

Genco Erkal'dan sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara

Category
Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

Category

16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Genco Erkal (84) avukatlarıyla katılırken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın dava konusu sosyal medya paylaşımlarının eleştiri kapsamında olduğunu değerlendirdi.

Mütalaada, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre sanığın politik paylaşımlar yapabileceğine değinilerek, sanığın beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın müvekkiline hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Genco Erkal, mütalaaya katıldığını ve beraatini istediğini ifade ederken, avukatı Turgut Kazan da beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından Erkal'ın beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tiyatro sanatçısı Erkal'ın Twitter'dan paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, Erkal'ın, 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu ifade edilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...