Sanatçı İlham Gencer'in sağlık durumu hakkında açıklama

Türk caz ve pop müziğinin duayen sanatçısı İlham Gencer bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



Usta sanatçının yoğun bakıma kaldırıldı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.



Ancak oğlu Bora Gencer, NTV'ye yaptığı açıklamada 95 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavisinin normal odada devam ettiğini açıkladı.



Bora Gencer babasının normal beslenmeye ve konuşmaya başladığını, moralinin iyi olduğunu iletti.



Usta sanatçıyı geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hastanede ziyaret etmişti.