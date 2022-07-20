Sanatçı İlham Gencer'in sağlık durumu hakkında açıklama

Sanatçı İlham Gencer'in yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sonrası konuşan oğlku Bora Gencer babasının normal odada olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini vurguladı.

Sanatçı İlham Gencer'in sağlık durumu hakkında açıklama

Haberler 20.07.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 10:37

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Türk caz ve pop müziğinin duayen sanatçısı İlham Gencer bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Usta sanatçının yoğun bakıma kaldırıldı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ancak oğlu Bora Gencer,  NTV'ye yaptığı açıklamada 95 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavisinin normal odada devam ettiğini açıkladı.

Bora Gencer babasının normal beslenmeye ve konuşmaya başladığını, moralinin iyi olduğunu iletti.

Usta sanatçıyı geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hastanede ziyaret etmişti.

Usta sanatçıyı geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hastanede ziyaret etmişti.
Usta sanatçıyı geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hastanede ziyaret etmişti.

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