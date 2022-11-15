Sanatçı Muazzez Abacı'dan 'öldü' iddialarına 75. yaş pozuyla yanıt

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı hakkında sosyal medyada öldü iddiaları ortaya atıldı.



Arkadaşı Seda Akay, 75. doğum gününde bir araya geldiği sanatçıyla fotoğrafını sosyal medyada “Can Abacı ne güzel bir gün geçti. Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.



Uzun yıllar saçlarını sarı renkte kullanan Abacı’nın saçlarını artık doğal rengine bıraktığı ve yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.



2019’da evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı üç yerden kırılan Abacı, gördüğü tedavinin ardından Amerika’da yaşayan kızının yanına gitmişti. Uzun zamandır görüntülenmeyen sanatçı hakkında geçtiğimiz aylarda ise Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiası ortaya atılmış ancak bu iddia yalanlanmıştı.