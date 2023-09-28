Şarkı Cher'in 4 kişi tutup oğlunu kaçırttığı iddia edildi

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, oğlunu kaçırttığı iddiasıyla gündemde.
Cher'in uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ı kaçırmaları için dört kişiyi tuttuğu iddia edildi. Oğlunun eşi Marie King, 77 yaşındaki şarkıcının, evlilik yıldönümünde eşiyle barışmaya çalışan oğlunu otelden kaçırttığını bildirdi. Cher'in barışmalarına engel olmak istediği belirtildi.
People dergisinin elde ettiği belgelere göre, King barışma aşamasında olduğu eşinin, Cher’in kiraladığı 4 kişi tarafından beraber kaldıkları otelden kaçırıldığını anlattı. King "4 kişi odamıza geldi ve Allman'ı alıp götürdü. Adamlar, kendilerini Allman'ın annesinin tuttuğunu söyledi" dedi. King, eşinin sağlığı hakkında endişeli olduğunu dile getirdi.
Cher’in sözcüsü iddialarla ilgili açıklama yapmadı.
Allman ile Marie King 2013 yılında evlendi.
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