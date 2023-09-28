Şarkı Cher'in 4 kişi tutup oğlunu kaçırttığı iddia edildi

People dergisinin elde ettiği belgelere göre, King barışma aşamasında olduğu eşinin, Cher’in kiraladığı 4 kişi tarafından beraber kaldıkları otelden kaçırıldığını anlattı. King "4 kişi odamıza geldi ve Allman'ı alıp götürdü. Adamlar, kendilerini Allman'ın annesinin tuttuğunu söyledi" dedi. King, eşinin sağlığı hakkında endişeli olduğunu dile getirdi.



Cher’in sözcüsü iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Allman ile Marie King 2013 yılında evlendi.