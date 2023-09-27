Şarkıcı Adele evlendi mi?

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte. Şarkıcı Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı konseri esnasında anne olmak istediğini "Yakın bir zamanda anne olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.
35 yaşındaki şarkıcı konserindeki son sözleriyle ise Rich Paul ile evlendiği iddialarını güçlendirdi. Amerika futbolunu anlamadığını belirten Adele "Futbol söz konusu olduğunda en iyi eş sayılmam" dedi.
Daha önce bir başka konserinde Adele'e bir hayranı evlilik teklifi etmişti. Şarkıcı da "Benimle evlenemezsin. Kocam bu akşam burada" demişti.
"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"
Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İngiliz şarkıcı eski eşi Simon Konecki’den boşandığında günde 5 kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Adele