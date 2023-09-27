Şarkıcı Adele evlendi mi?

Daha önce bir başka konserinde Adele'e bir hayranı evlilik teklifi etmişti. Şarkıcı da "Benimle evlenemezsin. Kocam bu akşam burada" demişti.

"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"



Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan İngiliz şarkıcı eski eşi Simon Konecki’den boşandığında günde 5 kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı.