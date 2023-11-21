Şarkıcı Adele'den evlilik itirafı

Uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele, mutluluğu yakaladı. Bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen Adele, Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladı.
"ADELE 'EVLENDİM' DİYE BAĞIRDI"
Bir izleyici “Bu gece Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovundaydım ve izleyiciler arasında Adele de vardı. Alan kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" sözleriyle yaşananları anlattı.
"KOCAM BURADA" DEMİŞTİ
Öte yandan Adele'in daha önce bir konserinde Amerika futbolundan anlamadığını belirtip "Futbol söz konusu olduğunda en iyi eş sayılmam" demesi ve bir hayranının evlilik teklifine "Benimle evlenemezsin. Kocam bu akşam burada" yanıtını vermesi evlendikleri iddialarını gündeme getirmişti.
"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"
Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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