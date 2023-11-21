Şarkıcı Adele'den evlilik itirafı

Uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele, mutluluğu yakaladı. Bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen Adele, Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladı.



"ADELE 'EVLENDİM' DİYE BAĞIRDI"

Bir izleyici “Bu gece Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovundaydım ve izleyiciler arasında Adele de vardı. Alan kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" sözleriyle yaşananları anlattı.

