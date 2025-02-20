Şarkıcı Anne Marie ikinci kez anne oluyor: Sürpriz

Tyron Frampton olan Slowthai ile 2022 yılında gizlice evlenen Anne-Marie'nin geçen yıl ilk kez anne olduğu ortaya çıkmıştı.



Bir kızı olan ve bebeğini Seven adını veren ünlü isim, 2024'ü "hayatımızın en güzel ama bir o kadar da zor yılı" tanımlamıştı.



Anne-Marie'den müjdeli haber geldi. 33 yaşındaki şarkıcı, ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaştı.