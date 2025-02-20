Şarkıcı Anne Marie ikinci kez anne oluyor: Sürpriz
"Rockabye", "Ciao Adios" gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Anne-Marie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
Tyron Frampton olan Slowthai ile 2022 yılında gizlice evlenen Anne-Marie'nin geçen yıl ilk kez anne olduğu ortaya çıkmıştı.
Bir kızı olan ve bebeğini Seven adını veren ünlü isim, 2024'ü "hayatımızın en güzel ama bir o kadar da zor yılı" tanımlamıştı.
Anne-Marie'den müjdeli haber geldi. 33 yaşındaki şarkıcı, ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaştı.
Anne-Marie, müjdeli haberi "Don't Panic" adlı şarkısına yer verdiği bir videoyla duyurdu.
Daha önce iki kez Türkiye'ye gelip konser veren ünlü ismin, "Sürpriz" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.
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