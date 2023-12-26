Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile ilk paylaşım

Beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren Atiye, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.



2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz mayıs ayında da ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.



"Salla", "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye, 19 Eylül 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Atiye-Erol Sebebci çifti kızlarına Neva adını vermişti. "BİR ELMANIN İKİ YARISI" Şimdilerde kızlarıyla ilgilenen Atiye, Neva ile ilk kez paylaşım yaptı. Kızının yüzünü de gösteren ünlü isim, paylaşımına "Bir elmanın iki yarısı" notunu düştü.