Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile ilk paylaşım

2019 yılında Ferahfeza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz Eylül ayında ikinci kez anne olmuştu. Bebeğine Neva adını veren ünlü şarkıcı, kızıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile ilk paylaşım

Beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren Atiye, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz mayıs ayında da ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.

Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile ilk paylaşım - 1

"Salla", "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye, 19 Eylül 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Atiye-Erol Sebebci çifti kızlarına Neva adını vermişti.

Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile ilk paylaşım - 2

"BİR ELMANIN İKİ YARISI"

Şimdilerde kızlarıyla ilgilenen Atiye, Neva ile ilk kez paylaşım yaptı. Kızının yüzünü de gösteren ünlü isim, paylaşımına "Bir elmanın iki yarısı" notunu düştü.

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