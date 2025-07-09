Şarkıcı Aydilge, kendisine hakaret eden kişiyle uzlaştı

Şarkıcı Aydilge, 12 Ekim 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukatların sunduğu dilekçede, "Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok" ifadelerini kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep T., "Söz konusu paylaşımı müştekiye atmadım, onu etiketlemedim veya bir paylaşımına cevap vermedim. Söz konusu paylaşımı bambaşka konuya hitaben, kimseyi hedef almadan kendi kendime yazdım" dediği kaydedildi.