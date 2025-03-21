Şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek'i ziyaret etti

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi ile birlikte Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaren Leylek filminin oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir gibi isimler rol aldı. "Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin İlacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, 2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile dünyaevine girdi.